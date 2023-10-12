«Лондон Лайонс» победил «Гамбург Тауэрс» в матче Еврокубка. Видео

10 октября в Гамбурге (Германия) завершился матч Еврокубка, в котором встречались «Гамбург Тауэрс» и «Лондон Лайонс». Счёт встречи — 100:94 в пользу британской команды.

«Лондон Лайонс» победил «Гамбург Тауэрс» в матче Еврокубка: