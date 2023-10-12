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«Лондон Лайонс» победил «Гамбург Тауэрс» в матче Еврокубка. Видео

«Лондон Лайонс» победил «Гамбург Тауэрс» в матче Еврокубка. Видео
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10 октября в Гамбурге (Германия) завершился матч Еврокубка, в котором встречались «Гамбург Тауэрс» и «Лондон Лайонс». Счёт встречи — 100:94 в пользу британской команды.

«Лондон Лайонс» победил «Гамбург Тауэрс» в матче Еврокубка:

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