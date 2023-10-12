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Легенда «Нью-Йорка» раскритиковал игру Джулиуса Рэндла

Легенда «Нью-Йорка» раскритиковал игру Джулиуса Рэндла
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Знаменитый игрок «Нью-Йорк Никс» Чарли Уорд высказался по поводу игры действующего лидера команды Джулиуса Рэндла.

«Я считаю, что Джулиус Рэндл имеет своё место, просто я не являюсь его большим поклонником. Я знаю, что он очень хорошо забивает, но за такой игрой тяжело наблюдать», — приводит слова Уорда The Cold Wire.

Уорд продолжил объяснять, что он не является большим поклонником стиля игры, при котором всё внимание уделяется одному игроку. Вместо этого он предпочитает стратегию, в которой задействованы все игроки на площадке и где они делают отличные передачи.

«Нью-Йорк» в минувшем сезоне смог выйти во второй раунд плей-офф, обыграв «Кливленд Кавальерс» на первой стадии. В полуфинале конференции команда уступила в серии «Майами Хит».

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