Стивен Эй Смит назвал команду, которая может обыграть кого угодно в НБА

Известный журналист и телеведущий Стивен Эй Смит считает «Сакраменто Кингз» теневым фаворитом в НБА.

«Лично для меня, несмотря на то что их выбили в первом раунде, команда, которая может обыграть кого угодно, — это «Сакраменто Кингз». ДеАарон Фокс — это тот самый парень, который привлекает моё внимание», — приводит слова Смита Sportskeeda.

В минувшем сезоне НБА «Сакраменто Кингз» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде плей-офф.

Ранее центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис заявил, что предстоящий сезон будет самым сложным для команды после неожиданного третьего места в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, а также высказался о новом предсезонном турнире.