Эй Смит объяснил, почему Чемберлен не входит в число претендентов на звание величайшего

Известный журналист и телеведущий Стивен Эй Смит объяснил, почему легендарный баскетболист Уилт Чемберлен не входит в список величайших игроков в истории.

«Независимо от его доминирования, в конце концов, его соперником №1 был Билл Расселл. Великий Билл Расселл — 11 чемпионских титулов против двух у Уилта. Конец дискуссии. Нельзя иметь заклятого врага, который выигрывает у тебя со счётом 11:2. Вот почему Уилт остаётся в стороне от разговора на предмет величайшего баскетболиста», — сказал Смит в эфире своего шоу.

Уилт Чемберлен скончался в 1999 году в возрасте 63 лет из-за заболевания сердца.

Ранее стало известно, что джерси Уилта Чемберлена, в котором он выиграл один из двух своих чемпионатов, продано за $ 4,9 млн.