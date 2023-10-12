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Бюджет «Монако» стал рекордным в истории чемпионатов Франции

Национальный директорат по консалтингу и управленческому контролю профессиональных клубов (DNCCGCP) представил бюджеты и зарплатные ведомости всех 18 клубов чемпионата Франции. Бюджет и зарплатная ведомость «Монако» стали самыми высокими в истории турнира.

Бюджет монегасской команды составил € 27,5 млн. Платёжная ведомость команды также является самой высокой в истории французского чемпионата — € 13,1 млн.

Другая команда, участвующая в Евролиге, АСВЕЛ, следует за действующими чемпионами на втором месте с бюджетом в € 21 млн и платёжной ведомостью в € 7,2 млн.

БК «Париж» также поднял свою планку с бюджетом € 9,25 млн по сравнению с € 6,5 млн в предыдущем сезоне.

В целом средний бюджет клубов чемпионата Франции увеличился и установил новый рекорд — € 7,9 млн.