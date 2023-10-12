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«Только не это!» Эй Смит отреагировал на просьбу Хэма Дэвису чаще бросать трёхочковые

«Только не это!» Эй Смит отреагировал на просьбу Хэма Дэвису чаще бросать трёхочковые
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Известный журналист и телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал просьбу главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвина Хэма к Энтони Дэвису о том, чтобы тот чаще совершал трёхочковые броски.

«Нет, только не это! Слушай, я фанат Дарвина Хэма. Люблю его, мне нравится его работа в качестве тренера «Лейкерс»… Но процент попадания трёхочковых в карьере Энтони Дэвиса составляет 30%, что является третьим худшим показателем среди действующих игроков с минимум 1000 попыток.

Хуже только у Янниса Адетокунбо и Демара Дерозана, который практически не бросает трёхочковые, если вообще бросает. И вы поощряете этого человека делать по шесть бросков за игру? Ну же, тренер, ну же! Нет! Я не собираюсь вставать на сторону Дарвина Хэма в этом вопросе», — приводит слова Эй Смита Sportskeeda.

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