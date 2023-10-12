Гомельский: я бы не стал гарантировать полное восстановление Симмонсу и Уильямсону

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу звёздных игроков НБА Бена Симмонса и Зайона Уильямсона, которые часто сталкиваются с травмами.

«Два игрока, которые постоянно получают травмы. Для обоих главное — полностью восстановить свои травмированные связки и суставы. Спортивная медицина, конечно, развивается быстрыми темпами. Но гарантировать Симмонсу и Уильямсону полное восстановление я бы не рискнул», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Уильямсона могут обменять на один из высоких пиков прошедшего драфта. Однако «Нью-Орлеан» не стал предпринимать каких-либо попыток по обмену одного из своих лидеров, который оправился от травмы и продолжает подготовку к старту нового сезона НБА.

Напомним, в 29 играх регулярного сезона-2022/2023 в НБА 23-летний Уильямсон в среднем набирал 26 очков, совершал семь подборов и отдавал 4,6 передачи.