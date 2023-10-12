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Стивен Эй Смит – о здоровье Зайона Уильямсона: он может поскользнуться на «сникерсе»

Стивен Эй Смит – о здоровье Зайона Уильямсона: он может поскользнуться на «сникерсе»
Зайон Уильямсон
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Известный журналист и телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал ситуацию с частыми травмами звёздного тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

«Судя по его выступлениям в прошлом, Зайон может просто поскользнуться на «сникерсе». Я обеспокоен его здоровьем каждый раз, когда он выходит на площадку. Извините, но мне страшно. Зайон — это суперзвезда, которая только начинает формироваться. Как только он выходит на арену, он должен становиться настоящим мужчиной. Вы видите, что 90% баскетболистов НБА боятся фолить против него.

Сейчас он в форме, сбросил вес. Но мне становится страшно, когда Зайон выходит на паркет. Если он будет здоров, то «Нью-Орлеан» может выйти в финал Западной конференции. «Пеликанс» способны на это», — приводит слова Эй Смита Clutch Points.

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