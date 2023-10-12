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ESPN опубликовал рейтинг лучших баскетболистов НБА. Адетокунбо, Йокич и Эмбиид в топ-3

ESPN опубликовал рейтинг лучших баскетболистов НБА. Адетокунбо, Йокич и Эмбиид в топ-3
НБА
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Американский телеканал ESPN перед началом сезона-2023/2024 опубликовал рейтинг лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Отметим, что выбирали игроков 150 репортеров, редакторов, продюсеров и аналитиков ESPN.

Топ-10 баскетболистов НБА по версии ESPN:

  1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
  2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
  3. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)
  4. Лука Дончич («Даллас Маверикс»)
  5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)
  6. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)
  7. Кевин Дюрант («Финикс Санз»)
  8. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)
  9. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)
  10. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)

Напомним, регулярный чемпионат НБА начнётся 25 октября матчем действующего чемпиона «Денвер Наггетс» с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча намечена на 02:30 мск.

Ключевые даты и события:
В НБА опубликовали актуальное расписание на сезон-2023/2024. Чего нам ожидать?
В НБА опубликовали актуальное расписание на сезон-2023/2024. Чего нам ожидать?
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