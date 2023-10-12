ESPN опубликовал рейтинг лучших баскетболистов НБА. Адетокунбо, Йокич и Эмбиид в топ-3
Американский телеканал ESPN перед началом сезона-2023/2024 опубликовал рейтинг лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Отметим, что выбирали игроков 150 репортеров, редакторов, продюсеров и аналитиков ESPN.
Топ-10 баскетболистов НБА по версии ESPN:
- Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
- Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
- Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)
- Лука Дончич («Даллас Маверикс»)
- Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)
- Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)
- Кевин Дюрант («Финикс Санз»)
- Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)
- Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)
- Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)
Напомним, регулярный чемпионат НБА начнётся 25 октября матчем действующего чемпиона «Денвер Наггетс» с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча намечена на 02:30 мск.
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