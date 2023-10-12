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Пол Джордж назвал пятёрку лучших двусторонних игроков в истории НБА

Пол Джордж назвал пятёрку лучших двусторонних игроков в истории НБА
Пол Джордж
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж назвал состав из лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые великолепно играли и в нападении, и в защите – двусторонних баскетболистов.

«Позиция разыгрывающего — это однозначно Гэри Пэйтон, который был упорным и шикарно играл в как в защите, так и в атаке. В качестве атакующего защитника я бы выбрал Майкла Джордана. Он вдохновил моего кумира Коби Брайнта, так что я не мог пройти мимо Джордана. На позиции лёгкого форварда я бы отметил себя, когда я здоров, то считаю, что мог бы соревноваться с лучшими. Тяжёлый форвард? Я возьму Кевина Гарнетта. На позиции пятого номера я бы выбрал «Мечту» Хакима Оладжьювона», – сказал Пол Джордж в эфире своего подкаста на YouTube-канале.

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