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НБА заявила, что нагрузка на баскетболистов никак не влияет на количество травм

НБА заявила, что нагрузка на баскетболистов никак не влияет на количество травм
НБА
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Исполнительный вице-президент НБА по баскетбольным операциям Джо Дюмарс, который раньше играл в лиге за «Детройт Пистонс», рассказал поделился мнением насчёт нового правила ассоциации по распределению нагрузки.

«Раньше было принято считать, что данные показывают, что игроки должны отдыхать определённое количество времени, и это оправдывает их отсутствие в матчах. Мы собрали статистику, и она никак не подтверждает, что отдых и пропуск матчей коррелирует с отсутствием травм, усталостью или чем-то подобным. А вот то, что парни не так эффективны в «бэк-ту-бэк» матчах, это точно.

Очевидно, что все не будут играть в 82-х матчах, но они должны хотеть играть в 82-х матчах. Это то, к чему мы сейчас стремимся», – приводит слова Дюмарса The Athletic.

Напомним, 13 сентября НБА утвердила новые правила, ужесточающие правила отдыха звёздных игроков во время национальных телевизионных матчей и сезонных турнирных игр и предусматривающие наказание за неучастие в матчах регулярного сезона сразу нескольких звёзд.

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