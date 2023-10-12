Кевин Гарнетт: Джордан Пул – это новый Джеймс Харден. Его сдерживали в «Голден Стэйт»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт поделился ожиданиями от игры Джордана Пула в составе «Вашингтон Уизардс».

«Джордан Пул – это новый Джеймс Харден. Все помнят, как Джеймс Харден ушёл из «Оклахомы-Сити Тандер» в «Хьюстон Рокетс» и начал играть по-другому. Теперь это шоу Джордана Пула. Он почувствовал, что его сдерживали в «Голден Стэйт Уорриорз». То же самое чувствовал Джеймс Харден, когда уходил из «Оклахомы».

Считаю, что Джордан Пул войдёт в пятёрку лучших игроков по результативности в этом сезоне. Сильно удивлюсь если он будет набирать меньше 25 очков в среднем за матч. И я буду сильно удивлён, если он пару раз не наберёт 60 очков», – сказал Гарнетт во время подкаста SHOWTIME Basketball.