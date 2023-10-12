Бывшая девушка Майлза Бриджеса заявила, что баскетболист бросал бильярдные шары в машину

Стали известны новые подробности об эпизоде с участием баскетболиста «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса, который нарушил закон.

Бывшая девушка баскетболиста утверждает, что Бриджес бросал бильярдные шары в её автомобиль, в котором при этом находились дети. Отмечается, что игрок Майлз угрожал девушке, говоря, что удержит алименты, если она заявит о случившемся в полицию. Об этом сообщает The Charlotte Observer.

Напомним, Бриджес был арестован 29 июня 2022 года за избиение своей девушки на глазах у двоих детей. В первое время баскетболист отказывался признавать вину. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту, связанному с причинением вреда здоровью родителя ребёнка, и ещё по двум пунктам, касающимся жестокого обращения с детьми.