Микал Бриджес – о главной опции в нападении «Нетс»: люблю вызовы в карьере

Форвард «Бруклин Нетс» и сборной США по баскетболу Микал Бриджес рассказал о своей роли первой опции в нападении команды из Нью-Йорка.

«Это вызов для меня. Сложно выкладываться на обеих сторонах площадки в каждой игре, но я стараюсь каждый день тренироваться, пытаться играть эффективно в нападении. Мы растём как команда и учимся. Я люблю вызовы в карьере. Продолжаем двигаться вперёд», – сказал Микал Бриджес во время эфира SiriusXM NBA Radio.

Напомним, Микал Бриджес оказался в «Нетс» в середине прошлого сезона вследствие обмена двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта в «Финикс Санз». За 27 сыгранных матчей в новой команде Бриджес в среднем набирал 26 очков.

27-летний Бриджес в составе сборной США на прошедшем чемпионате мира по баскетболу – 2023 занял четвёртое место, проиграв в матче за бронзу сборной Канады со счётом 118:127.