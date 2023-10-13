Брайан Скалабрини – о рейтинге ESPN: не понимаю, почему Никола Йокич не первый

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» 2008 года, а ныне эксперт Брайан Скалабрини поделился мнением насчёт рейтинга игроков ESPN. Сообщив, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не заслуживает находиться на втором месте.

«Йокич должен быть на первом месте, к тому же со значительным отрывом. Отрыв Йокича от остальных игроков такой же большой, как у Леброна Джеймса в 2011 году. Разрыв в то время был просто огромным. Несмотря на то, что Деррик Роуз стал самым ценным игроком того сезона, Леброн явно был лучшим игроком.

Этот парень нереально хорош. Я просто не понимаю, почему он не лидирует (в рейтинге. – Прим. «Чемпионата») с большим отрывом. Никого и близко нет», – сказал Скалабрини в эфире SiriusXM NBA Radio.

Напомним, в рейтинге ESPN Йокич находится на втором месте, уступая лишь тяжёлому форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо.