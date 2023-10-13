Менеджер «Денвера» Келвин Бут заявил, что Никола Йокич полностью доверяет руководству

Генеральный менеджер «Денвер Наггетс» Келвин Бут рассказал о разговоре с центровым Николой Йокичем в это межсезонье, в котором обсуждалось доверие сербского баскетболиста в отношении команды.

«Никола (Йокич) верит, что руководство «Денвера», владельцы и тренеры делают все правильно.

Он участвовал в разговоре о том, куда мы движемся. К тому же его браться оказывают большое влияние на его жизнь. Мы всегда поддерживаем дружеские отношения с этими парнями, интересуемся их мнением или подкидываем им идею: «Как нам максимизировать его лучшие года?».

Честно говоря, думаю, что Йокич на секунду задумался о стратегии на межсезонье, а затем вернулся к танцам. Но его это полностью устраивает», – приводит слова Бута The Athletic.

Напомним, Йокич в составе «Денвера стал чемпионом НБА. Это первый титул для «Наггетс» в истории франшизы за всё время существования.