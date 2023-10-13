Эксперт назвал звёздного игрока, которого «Миннесота» может обменять

Североамериканский журналист и аналитик Bleacher Report Грег Шварц в одном из своих последних материалов выразил мнение, что руководство «Миннесоты Тимбервулвз» в будущем может рассмотреть вариант с обменом звёздного центрового, одного из лидеров команды Карла-Энтони Таунса.

«Карл-Энтони Таунс зарекомендовал себя как один из лучших игроков в истории «Миннесоты Тимбервулвз» за последние восемь лет. Он принял участие в трёх Матчах всех звёзд. «Миннесота» вряд ли сможет сохранить два первых номера драфта в лице Таунса и Энтони Эдвардса.

Если они не зарекомендуют себя как дуэт, претендующий на чемпионский титул, Таунсу придётся уйти по финансовым причинам. Если у «Миннесоты» будет такой выбор [кого оставить], то определённо нужно сделать ставку на Эдвардса. Несмотря на зарплату Таунса, ряд клубов могли бы найти применение к этому «большому», который умеет собирать отскоки, отдавать передачи и быть центром нападения», — сказано в статье.

Карл-Энтони Таунс встретился с Мэнни Пакьяо: