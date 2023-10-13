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Эдриан Войнаровски рассказал о мотивации «Филадельфии» при возможном обмене Хардена

Эдриан Войнаровски рассказал о мотивации «Филадельфии» при возможном обмене Хардена
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в очередной раз высказался о ситуации со звёздным разыгрывающим Джеймсом Харденом в «Филадельфии Сиксерс».

«Мотивация Дэрила Мори заключается в том, чтобы в «Филадельфию» пришёл другой защитник уровня Матча всех звёзд — что бы он ни получил от «Клипперс».

Ему нужен игрок, которым он мог бы заменить Джеймса Хардена. Это действительно может затянуться в течение сезона», — заявил Войнаровски в эфире программы NBA Today.

Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс».

Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. До этого он называл его «лжецом».

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:

Мотивация для Хардена:
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