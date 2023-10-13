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Эксперт предположил, каким будет новый контракт Клэя Томпсона с «Голден Стэйт»

Эксперт предположил, каким будет новый контракт Клэя Томпсона с «Голден Стэйт»
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Североамериканский журналист и эксперт Sports Illustrated Крис Мэнникс рассказал о потенциально новом контракте звёздного атакующего защитника, одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона с калифорнийским коллективом.

«Четырёхлетний контракт со средней зарплатой в $ 30–35 млн за сезон — это звучит вполне разумно. По крайней мере, для руководителей НБА, с которыми я общаюсь. Между Томпсоном и «Уорриорз» нет каких-либо признаков неприязни. Будьте уверены, что обе стороны что-то сделают», — приводит слова Мэнникса Sports Illustrated.

Отметим, что действующий контракт 33-летнего Томпсона рассчитан до конца сезона-2023/2024, за который баскетболист заработает $ 43,21 млн. Летом 2024 года Томпсон станет неограниченно свободным агентом. Игрок на протяжении всей карьеры выступает за «Голден Стэйт».

Клэй Томпсон забросил с центра площадки:

Мотивация для Томпсона:
Будущее и деньги. Игроки, которые будут биться за большой контракт в новом сезоне НБА
Будущее и деньги. Игроки, которые будут биться за большой контракт в новом сезоне НБА
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