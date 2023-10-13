«Мы собрались вместе». Вон обсудил с игроками «Бруклина» ситуацию в Израиле и Палестине

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон рассказал, что вместе с командой обсуждал ситуацию в Израиле и Палестине перед предсезонным матчем с «Маккаби Раанана». Игра завершилась победой игроков «Бруклина» со счётом 135:103.

«Мы собрались вместе, и я говорил, что можно просто проявить сострадание, попытаться понять, что происходит. Сейчас необходимо сочувствие. Конечно, трудно поставить себя на место других. Мы также говорили, что здорово, что у нас есть возможность сыграть сегодня вечером и что у нас есть возможность быть рядом друг с другом», — сказал Вон на пресс-конференции.

Патрик Миллз попал 30 трёхочковых бросков за минуту:

Ранее показывалось видео с матча между «Нетс» и «Маккаби», Симмонс совершил эффектный и успешный бросок с отклонением.