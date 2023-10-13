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Кто является лучшим атакующим защитником в НБА?

Мы продолжаем серию ежедневных опросов аудитории «Чемпионата» насчёт лучших игроков на каждую позицию в НБА. Сегодня хотим узнать ваше мнение о том, кто же является лучшим атакующим защитником или на американский манер «шутинг гардом» в НБА.

Девин Букер в минувшем сезоне набирал в среднем 27,8 очка, 4,5 подбора и 5,5 результативной передачи. Его «Финикс Санз» остановился на стадии второго раунда, уступив будущим чемпионам «Денвер Наггетс».

Энтони Эдвардс: 24,6 очка, 5,8 подбора и 4,4 ассиста. Его «Миннесота Тимбервулвз» остановилась на стадии первого раунда в прошлом плей-офф.

Донован Митчелл: 28,3 очка, 4,3 подбора и 4,4 передачи. «Кливленд Кавальерс» вылетел на стадии второго раунда.

Зак Лавин: 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 ассиста. «Чикаго Буллз» не смог пройти плей-ин игры.

Брэдли Бил: 23,2 очка, 3,9 подбора и 5,4 передачи. Перешёл в «Финикс» в межсезонье.