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Эксперт назвал команду НБА, куда следует перейти Хардену для его же пользы

Эксперт назвал команду НБА, куда следует перейти Хардену для его же пользы
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Журналист и эксперт Bleacher Report Энди Бэйли выразил мнение, что звёздному разыгрывающему «Филадельфии Сиксерс» Джеймсу Хардену было бы полезно перейти в «Сан-Антонио Спёрс» с точки зрения карьерных перспектив.

«Говоря о командах, которые могли бы придать немного стабильности карьере Хардена, стоит упомянуть «Сан-Антонио Спёрс». Этот клуб стал бы отличным вариантом для него», — написал Бэйли в своей колонке на Bleacher Report. Также журналист добавил, что переход Хардена в «Спёрс» принёс бы пользу многообещающему новичку команды Виктору Вембаньяме.

В минувшем сезоне НБА Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:

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