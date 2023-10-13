Тренер Богичевич рассказал о подготовке «Автодора» к игре с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча с красноярским «Енисеем» в Единой лиге ВТБ.

«Подготовка к этой игре ничем не отличается от других — мы разрабатываем план как по игре в нападении, так и в защите против конкретного оппонента, проводим анализ последних игр «Енисея». Они демонстрируют качественную игру. Мы должны сосредоточиться на индивидуальных качествах красноярцев.

Мы уважаем «Енисей», как и любого соперника. В этой команде есть несколько крепких игроков, поигравших в сильных европейских лигах. Кроме того, хороший тренер с большим опытом.

У нас есть все шансы выиграть эту игру. Но для этого нам нужно быть максимально сконцентрированными и показать нашу энергию. Мы сделаем всё от нас зависящее», – приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

Напомним, «Автодор» на домашнем паркете в Саратове примет «Енисей». Матч пройдёт 14 октября (16:00 мск).