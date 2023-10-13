Игорь Вольхин: «Зенит» должен был начать сезон в Единой лиге ВТБ лучше, будем исправляться

Российский форвард санкт-петербургского «Зенита» Игорь Вольхин поделился ожиданиями от матча с казахстанской «Астаной» в Единой лиге ВТБ, который состоится 14 октября (12:00 мск).

«Зенит» серьёзно настраивается на «Астану» и готов к этому матчу. Мы должны были начать этот сезон лучше, но, раз не получилось, теперь мы намерены выправить ситуацию. «Астана» — серьёзный соперник, который точно захочет начать сезон хорошо, да ещё и перед своими зрителями. Но наша задача — порадовать собственных болельщиков, и мы обязательно попробуем это сделать», – приводит слова Вольхина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, «Зенит» уже дважды уступил после трёх сыгранных матчей в Единой лиге ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга проиграла екатеринбургскому «Уралмашу» (70:75) и московскому ЦСКА (76:80), при этом обыграла «Самару» со счётом 84:76.