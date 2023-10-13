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Карл-Энтони Таунс – о выступлении за Доминиканскую Республику: это было всем для меня

Карл-Энтони Таунс – о выступлении за Доминиканскую Республику: это было всем для меня
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс рассказал, что значило для него представлять Доминиканскую Республику на чемпионате мира по баскетболу – 2023.

«Почему я решил выступать за Доминиканскую Республику? Просто чтобы распространять любовь. Любовь, которая есть у нашей культуры, любовь, которая есть у моей материнской семьи. Это было привито мне с юных лет, чтобы распространять любовь, распространять энергию и позитив, что дала мне семья моей мамы с самых юных лет.

Это было всем для меня. Я очень рад возможности представлять мою мать, её страну, нашу страну», – сказал Таунс в эфире программы NBA Today.

Напомним, 27-летний Таунс помог Доминиканской Республике обыграть в группе А на чемпионате мира по баскетболу – 2023 обыграть Филиппины (87:81), Италию (87:82) и Анголу (75:67). В следующем раунде команда уступила Пуэрто-Рико – 97:102 и Сербии – 79:112.

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