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Игрок «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес явился с повинной в полицейский участок

Игрок «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес явился с повинной в полицейский участок
Майлз Бриджес
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Форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес явился с повинной в офис шерифа округа Линкольн. Об этом сообщает журналист Джо Бруно в своих социальных сетях.

Отметим, ранее был выдан ордер на арест баскетболиста за то, что он нарушил запретительный приказ, который гласил, что ему нельзя было приближаться к бывшей девушке.

Вчера, 12 октября, бывшая девушка Бриджеса обвинила игрока «Хорнетс» в том, что он кидал в машину с ней и детьми бильярдные шары.

Напомним, Бриджес был арестован 29 июня 2022 года за избиение своей девушки на глазах у двоих детей. В первое время баскетболист отказывался признавать вину. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту, связанному с причинением вреда здоровью родителя ребёнка, и ещё по двум пунктам, касающимся жестокого обращения с детьми.

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