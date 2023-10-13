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Бывший главный тренер «Филадельфии» Док Риверс дал совет Джеймсу Хардену

Бывший главный тренер «Филадельфии» Док Риверс дал совет Джеймсу Хардену
Джеймс Харден
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Бывший главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс дал совет звёздному разыгрывающему команды Джеймсу Хардену, который ранее требовал обменять его.

«Просто играй, и всё разрешится само по себе. Джеймс — потрясающий игрок. Ему не хочется находиться в «Филадельфии», его там что-то не устраивает. При этом если придётся остаться в команде, то просто делай свою работу – выходи и играй. Будь профессионалом, ситуация разрешится», – приводит слова Риверса канал Basketball On в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». При этом разыгрывающий особенно недоволен поведением президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори, которого назвал «лжецом».

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