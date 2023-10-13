Бывший главный тренер «Филадельфии» Док Риверс дал совет Джеймсу Хардену

Бывший главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс дал совет звёздному разыгрывающему команды Джеймсу Хардену, который ранее требовал обменять его.

«Просто играй, и всё разрешится само по себе. Джеймс — потрясающий игрок. Ему не хочется находиться в «Филадельфии», его там что-то не устраивает. При этом если придётся остаться в команде, то просто делай свою работу – выходи и играй. Будь профессионалом, ситуация разрешится», – приводит слова Риверса канал Basketball On в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». При этом разыгрывающий особенно недоволен поведением президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори, которого назвал «лжецом».