Швед с женой посетили премьеру фильма к 100-летию ЦСКА, Кошкина шутила над Дороховым. Фото

Вчера, 13 октября, в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального фильма, посвященного столетию ПБК ЦСКА. Мероприятие посетило множество именитых гостей: легенды российского баскетбола и друзья баскетбольного клуба, представляющие другие виды спорта: Светлана Хоркина и Алексей Немов.

Лучшие кадры с показа — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос, как армейский клуб обходится без Евролиги.

«Нас ждёт уже второй полноценный сезон без еврокубков. Мы год назад говорили, что всё это очень непросто было воспринимать. Сейчас адаптировались, но есть масса сложностей. Баскетбол как вид спорта оказался очень мало импортозамещённой историей.

Я говорю о технических составляющих, это кроссовки, форма, мячи, баскетбольные щиты, кольца, паркет, система статистики, всё, что связано с реабилитацией, восстановлением игроков. Производится это всё пока не в России. С этим есть определённые проблемы», — сказал Ватутин в интервью «КП-Спорт».