Результаты всех матчей Евролиги 13 октября, турнирная таблица

13 октября проходила заключительная часть матчей 2-го тура Евролиги. В рамках европейского турнира было проведено четыре игры.

Результаты игрового дня в Евролиге:

«Монако» – «Виртус Болонья» – 59:83;

«Жальгирис» – «Црвена Звезда» – 79:74;

«Олимпиакос» – «Барселона» – 68:77;

«Валенсия» – «Фенербахче» – 77:74.

После двух сыгранных туров каталонская «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Евролиги, обгоняя мадридский «Реал», литовский «Жальгирис» и испанскую «Валенсию» по дополнительным показателям. На данный момент лишь эти четыре команды вместе с тель-авивским «Маккаби», игра которого с итальянским «Миланом» была перенесена на неопределённый срок, не проиграли ни одного матча в Евролиге.