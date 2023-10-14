Результаты всех матчей Евролиги 13 октября, турнирная таблица
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13 октября проходила заключительная часть матчей 2-го тура Евролиги. В рамках европейского турнира было проведено четыре игры.
Результаты игрового дня в Евролиге:
«Монако» – «Виртус Болонья» – 59:83;
«Жальгирис» – «Црвена Звезда» – 79:74;
«Олимпиакос» – «Барселона» – 68:77;
«Валенсия» – «Фенербахче» – 77:74.
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
13 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
59 : 83
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Смит, Добрич, Cacok, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Данстон, Абасс
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
13 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
79 : 74
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Жальгирис: Эванс, Митру-Лонг, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Димша, Lavrinovicius, Manek, Буткевичюс, Улановас
Црвена Звезда: Теодосич, Ханга, Давидовац, Митрович , Симонович, Напьер, Тоби, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, dos Santos
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
13 октября 2023, пятница. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
68 : 77
Барселона
Барселона, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Канаан, Лунцис, Ларенцакис, Папас, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Милутинов, Tanoulis, Абоси
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
13 октября 2023, пятница. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
77 : 74
Фенербахче
Стамбул, Турция
Валенсия: Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Джонс, Ferrando, Inglis, Jovic, Туре, Робертсон, Дэвис, Оджелей
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
После двух сыгранных туров каталонская «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Евролиги, обгоняя мадридский «Реал», литовский «Жальгирис» и испанскую «Валенсию» по дополнительным показателям. На данный момент лишь эти четыре команды вместе с тель-авивским «Маккаби», игра которого с итальянским «Миланом» была перенесена на неопределённый срок, не проиграли ни одного матча в Евролиге.
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