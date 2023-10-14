Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра рад, что Тайлер Хирроу остался в команде

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра рассказал, что доверяет атакующему защитнику Тайлеру Хирроу в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Он просто взрывной. И он просто набирает очки в такой манере, что это кажется очень лёгким, а, знаете ли, нелегко забивать в этой лиге против одних из лучших защитников. Таким образом, он может добиться успеха благодаря своему уровню мастерства. Это выводит соперников из равновесия из-за его дальнобойности, мастерства и всего остального. У него было потрясающее лето. Я думаю, что дальше он будет только лучше», – приводит слова Споэльстры Clutch Points.

Напомним, ранее Хирроу пытались обменять в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Дэмьена Лилларда, но «Майами» не удалось совершить этот обмен.