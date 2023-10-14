Видеообзор матчей Евролиги за 13 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В пятницу, 13 октября, состоялись четыре матча 2-го тура нового сезона Евролиги.

В одном из стартовых поединков игрового дня «Монако» дома разгромно проиграл итальянской команде «Виртус Болонья» — 59:83.

Евролига. Монако — Виртус Болонья. Обзор матча:

Параллельно проходила встреча между литовским «Жальгирисом» и сербской «Црвеной Звездой». В ней хозяева проиграли первые три четверти, но в заключительной смогли переломить ход поединка и добились победы в матче — 79:74.

Евролига. Жальгирис — Црвена Звезда. Обзор матча:

В следующем матч греческий «Олимпиакос» дома принимал испанскую «Барселону» и проиграл со счётом 68:77.

Евролига. Олимпиакос — Барселона. Обзор матча:

В заключительном поединке дня испанская «Валенсия» проиграла три последние четверти турецкому «Фенербахче», но преимущества, добытого в первой, хватило для итоговой победы — 77:74.

Евролига. Валенсия — Фенербахче. Обзор матча:

Только «Барселона», мадридский «Реал», «Жальгирис» и «Валенсия» выиграли оба стартовых матча Евролиги.