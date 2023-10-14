Попович: я нарисовал только одну комбинацию под Вембаньяму, а он набрал 20 очков

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высоко оценил навыки французского центрового Виктора Вембаньямы.

«Я нарисовал только одну комбинацию (в предсезонной игре с «Оклахома-Сити Тандер» — Прим. «Чемпионата») под Вембаньяму, а он все равно набрал 20 очков.

Какие у Виктора минусы? Какие чего? Минусы? Я не говорю плохо о своих игроках», — заявил Попович в интервью репортёру из NBA da bad.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под общим первым номером на минувшем драфте. Француз принял решение пропустить чемпионат мира, который прошёл в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября, чтобы лучше подготовиться к дебюту в НБА.

В сегодняшнем предсезонном матче с «Майами Хит» Вембаньяма набрал 23 очка.