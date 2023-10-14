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Источник: «Нью-Йорк Никс» следит за ситуацией с Карл-Энтони Таунс

Источник: «Нью-Йорк Никс» следит за ситуацией с Карл-Энтони Таунс
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Журналист New York Post Штефан Бонди сообщил, что «Нью-Йорк Никс» рассматривает возможность потенциального обмена бигмена «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунса.

Таунс всю профессиональную карьеру выступает за «Миннесоту», которая выбрала его под первым номером на драфте 2015 года. До предыдущего сезона Карл-Энтони в среднем набирал 23,2 очка и 11,3 подборов. Затем команда выменяла французского центрового Руди Гобера, с которым цифры Таунса понизились: 20,8 очков и 8,1 подборов.

За все годы нахождения центрового в команде «Тимбервулвз» лишь дважды выходили в плей-офф, где оба раза вылетали на стадии первого раунда.

«Никс» смогли выйти в полуфинал конференции в минувшем плей-офф, где уступили будущим финалистам «Майами Хит».

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