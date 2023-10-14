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Менеджер «Руны» Юхневич рассказал о старте команды с трёх побед подряд в Единой лиге ВТБ

Менеджер «Руны» Юхневич рассказал о старте команды с трёх побед подряд в Единой лиге ВТБ
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Генеральный менеджер московской «Руны» Сергей Юхневич прокомментировал успешный старт команды в Единой лиге ВТБ.

«Три победы на старте сезона были неожиданностью? Не сказать, что этот какой-то большой сюрприз. Потому что в предсезонке мы тщательно готовились к Единой лиге ВТБ. Тем не менее это очень приятно, что мы своим дебютом вошли в историю. Конечно же, это очень хороший результат для нас, но сюрпризом, повторюсь, я бы это не назвал.

Очень тяжело описать эти чувства, потому что в целом мы ожидали такого показателя, но все же присутствовали мысли, что все может пойти не так, как мы ожидаем. Но, опять же, ожидания такого выступления были. Мы видели календарь, видели предсезонку и анализировали игру команд», – приводит слова Юхневича «Матч ТВ».

Напомним, «Руна» победила саратовский «Автодор» (87:79), екатеринбургский «Уралмаш» (85:78) и «Самару» (85:74). Команда из Москвы стала пятой в истории Евролиги кому удавалось добиться трёх побед кряду на старте нового сезона.

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