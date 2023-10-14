Войнаровски: «Клипперс» готовы были отдать за Джру Холидэя больше, чем за Джеймса Хардена

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал, что «Лос-Анджелес Клипперс» пытался обменять Джру Холидэя и предлагал «Портленд Трэйл Блэйзерс» даже больше того, что предлагал «Филадельфии Сиксерс» в обмен на Джеймса Хардена.

«Лос-Анджелес Клипперс» был гораздо более агрессивен в погоне за Джру Холидеем и предложил «Портленд Трэйл Блэйзерс» намного больше, чем команда была готова отдать за Джеймса Хардена на текущий момент», – сказал Эдриан Войнаровски в эфире NBA Today.

Напомним, Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Но затем прибыл в расположении команды и продолжает готовиться к началу нового сезона.

Отметим, что «Селтикс» выменяли опытного защитника Холидэя, закрыв позицию разыгрывающего после того, как расстались с Маркусом Смартом. За игрока «кельты» отдали Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса, драфт-пик первого раунда в 2024 году и драфт-пик первого раунда 2029 года.