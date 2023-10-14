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«Я не разучился играть». Разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол – о нынешней форме

«Я не разучился играть». Разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол – о нынешней форме
Крис Пол
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол после победного матча «воинов» над «Лос-Анджелес Лейкерс» (129:125) в предсезонке НБА рассказал о нынешней формой перед официальным стартом сезона.

«Я играю в баскетбол уже давно. У каждого найдётся, что сказать о движении мяча и о чём-то ещё, но мне посчастливилось в этой лиге играть с мячом в руках. То, что я так играю, не значит, что я не знаю, как играть без мяча. К счастью, я играл в колледже, и тренеры иногда тренировали нас так, что мы просто не могли передать мяч никому. Я все ещё знаю, как играть… я не разучился играть в баскетбол», – приводит слова Пола Fadeaway World.

Напомним, старт нового сезона НБА запланирован на 25 октября. Матчем открытием чемпионата станет встреча действующего чемпиона лиги «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

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