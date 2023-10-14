Виктор Вебманьяма получил награду лучшему игроку года во Франции

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма получил награду имени Алена Жиля, которой награждается лучший баскетболист Франции по итогам года. Француз обогнал в голосовании баскетболистку «Нью-Йорк Либерти» Марин Йоханнес. Об этом сообщает Basket News.

Напомним, Вембаньяма перебрался в НБА из французского клуба «Метрополитан 92», за который он в прошлом сезоне провёл 44 игры во всех турнирах. Баскетболист набирал 20,6 очка, собирал 10,1 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за матч.

Отметим, ранее француз выиграл пять индивидуальных наград по итогам прошлого сезона чемпионата Франции по баскетболу. Вембаньяма стал самым ценным игроком чемпионата, лучшим молодым игроком, лучшим атакующим, лучшим защищающимся и лучшим блокирующим.