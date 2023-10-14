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Тренер «Астаны» Киселёв: понимаем, что «Зенит» – один из лидеров Единой лиги ВТБ

Тренер «Астаны» Киселёв: понимаем, что «Зенит» – один из лидеров Единой лиги ВТБ
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Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв рассказал о первом матче команды на домашнем паркете в Казахстане с санкт-петербургским «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.

«Хотел бы поздравить всех любителей баскетбола, включая наших болельщиков, с началом сезона Единой Лиги ВТБ. Надеюсь, что этот сезон сложится для нас успешнее, чем предыдущий.

Что касается самого матча, то конечно же, мы понимаем, что «Зенит» – один из лидеров Единой лиги ВТБ. Нам в свою очередь нужно правильно использовать свои ресурсы, играть организованно и выполнять план на игру. В этом случае у нас есть шанс на положительный исход», – приводит слова Олега Киселёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, Встреча «Астаны» и «Зенита» состоится сегодня, 14 октября, в 12:00 мск.

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