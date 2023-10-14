«Ужалило сильно». Клэй Томпсон – о поражении «Уорриорз» от «Лейкерс» в плей-офф НБА

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал об эмоциях после поражения в прошлом розыгрыше плей-офф от «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Ужалило сильно. Сильно, потому что мы хотели победить противника, который является нашим соперником по дивизиону. К том уже я хотел обыграть свой родной город, победить своих друзей, которые являются болельщиками «Лейкерс» и при этом, очевидно, хотел победить Леброна (Джеймса). У нас с ним глубокая история противостояний. Слава ему. Он всё ещё здесь, играет на самом высоком уровне, на котором может играть. Так что да, это ужалило», – приводит слова Томпсона The Athletic.

Напомним, «Голден Стэйт» проиграл» «Лейкерс» в полуфинале Западной конференции со счётом 2-4. В финале конференции баскетболисты «Лос-Анджелеса» уступили будущему чемпиону НБА «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.