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Крис Пол – о переходе в «Голден Стэйт»: многие говорят, что это не сработает

Крис Пол – о переходе в «Голден Стэйт»: многие говорят, что это не сработает
Крис Пол
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол высказался по поводу перехода в стан «воинов»

«У меня 19-летний опыт выступления в НБА. Игра особо не менялась, пока они не начали совершать все эти броски… Хорошая новость заключается в том, что я не впервые меняю команду. Это не первый раз, когда я слышу критические мнение в свой адрес. Всегда, когда я перехожу в другую команду, все говорят: «Это не будет работать».

Что меня удивило в «Голден Стэйт»? Скорее всего это то насколько гладко всё прошло (о своём переходе в стан «воинов». – Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова Пола Bleacher Report.

Напомним, минувшим летом «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт» провели обмен, в результате которого Пол отправился к «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

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