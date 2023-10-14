Жонатан Куминга – о прогрессе в «Голден Стэйт»: уверен в себе, продолжаю расти каждый день

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга рассказал о прогрессе на фоне успешных выступлений в предсезонных матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я очень уверен в себе. Помню, как в прошлом году против «Лейкерс» они оставляли меня открытым и позволяли мне бросать. Я думаю, что, вступая в лигу, нужно быть терпеливым, потому что все может быстро поменяться. Многое может поменяться… Это всего лишь вопрос времени, и я продолжаю расти с каждым днём», – приводит слова Куминги San Francisco Chronicle.

Напомним, «Голден Стэйт» провёл два предсезонных матча с «Лос-Анжелес Лейкерс», одержав победы в обеих встречах (125:108, 129:125). В свою очередь Куминга в первом матче набрал 24 очка, а во втором – 26 очков.