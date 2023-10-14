«Зенит» с трудом одолел «Астану» на выезде в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 14 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казахстанская «Астана» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Михайловым. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 78:69.

С первых минут матча «Зенит» выглядел опаснее соперника и благодаря своей заряженности выиграл со счётом 23:16. Во второй четверти «Астана» проснулась и одолела соперника – 18:15, уйдя на перерыв проигрывая в четыре очка – 34:38.

Вторая половина стартовала с удачных действий баскетболистов из Санкт-Петербурга – команда шикарно атаковала и оказалась сильнее со счётом 19:7. В заключительной 10-минутке баскетболисты из казахстанского коллектива старались изо всех сил достать соперника (28:21), но в итоге «Зенит» победил с итоговым результатом – 78:69.