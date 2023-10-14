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«Зенит» с трудом одолел «Астану» на выезде в Единой лиге ВТБ

«Зенит» с трудом одолел «Астану» на выезде в Единой лиге ВТБ
Эртель
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Сегодня, 14 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казахстанская «Астана» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Михайловым. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 78:69.

С первых минут матча «Зенит» выглядел опаснее соперника и благодаря своей заряженности выиграл со счётом 23:16. Во второй четверти «Астана» проснулась и одолела соперника – 18:15, уйдя на перерыв проигрывая в четыре очка – 34:38.

Вторая половина стартовала с удачных действий баскетболистов из Санкт-Петербурга – команда шикарно атаковала и оказалась сильнее со счётом 19:7. В заключительной 10-минутке баскетболисты из казахстанского коллектива старались изо всех сил достать соперника (28:21), но в итоге «Зенит» победил с итоговым результатом – 78:69.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
14 октября 2023, суббота. 12:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
69 : 78
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Астана: Хэмм - 20, Канкел - 18, Джонсон - 10, Андерсон - 9, Дэвис - 4, Хаасе - 3, Гаврилов - 3, Мурзагалиев - 2, Щербак, Марчук, Айткали, Майдекин
Зенит: Карасёв - 21, Хантер - 16, Эртель - 10, Фрейзер - 9, Дублевич - 6, Морман - 6, Курич - 6, Герасимов - 2, Зубков - 2, Вольхин, Клименко, Торопов
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