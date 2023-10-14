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Экс-игрок «Далласа» объяснил, почему странно видеть на одной площадке Дончича и Ирвинга

Экс-игрок «Далласа» объяснил, почему странно видеть на одной площадке Дончича и Ирвинга
Дончич и Ирвинг
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Бывший игрок «Даллас Маверикс» Салах Межри поделился мнением насчёт звёздного дуэта команды из Техаса в лице словенца Луки Дончича и американца Кайри Ирвинга.

«На мой взгляд, ставить Луку и Кайри вместе немного странно. Они оба играют с мячом, на площадке не может быть двух мячей. Они оба слишком хороши с мячом, чтобы играть без него. Есть те, кто помнит, что Ирвинг играл рядом с Леброном Джеймсом, но именно Леброн мог играть без мяча.

Вы не можете отобрать мяч у Луки, он не был бы самим собой. Думаю, что с Ирвингом то же самое. Будет интересно посмотреть, какой ответ найдёт на это Кидд», — приводит слова Межри Basket News.

Напомним, в прошлом сезоне «Даллас» вместе с Дончичем и Ирвингом не смог попасть в плей-офф, заняв 11-е место в Западной конференции.

Дончич получил от «Реала» награду после возвращения в Мадрид:

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