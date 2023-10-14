Форвард «Зенита» Морман — об игре с «Астаной»: надо продолжать учиться на своих ошибках

Французский форвард санкт-петербургского «Зенита» Адриен Морман подвёл итоги матча с казахстанской «Астаной» в Единой лиге ВТБ.

«Думаю, что мы играли хорошо на протяжении 35-36 минут. Хорошо защищались, в нападении делились мячом по сравнению с прошлой игрой. Но в последние четыре минуты мы стали совершать серьёзные ошибки, они вернулись, и мы чуть не проиграли.

Но в конце концов мы победили, для нас это хорошо, надо продолжать в том же духе, учиться на своих ошибках и во вторник сыграть против МБА», — приводит слова Мормана официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» победил «Астану» со счётом 78:69, но в определённые отрезки матча клуб из Санкт-Петербурга позволял сопернику очень близко приближаться к себе в счёте.