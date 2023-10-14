Украинец Михайлюк высказался о подписании с «Бостоном»

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк прокомментировал подписание с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», о чём стало известно в конце лета.

«Я чувствовал, что мне это подходит. Я действительно хотел остаться в НБА, потому что чувствовал себя хорошим игроком и понимал, что по-прежнему могу играть здесь. Я понимал, что переход в «Бостон» это отличная, просто отличная возможность стать частью чего-то особенного.

Что даёт мне опыт в «Шарлотт»? Важно сохранять уверенность в себе и всегда быть готовым. И одинаково готовиться к каждой игре. Сезон долог, очевидно, много взлётов и падений, но нужно удерживаться на одном уровне и не сомневаться в себе», — приводит слова Михайлюка NBC Sports.