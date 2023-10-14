Бывшая девушка Кайри Ирвинга поддержала Палестину в военном конфликте

Американская хип-хоп исполнительница Kehlani, экс-девушка игрока «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга, высказалась об палестино-израильском конфликте, поддержав сторону Палестины. Ранее звёздный разыгрывающий написал в своих социальных сетях: «Бог следит за всем, что происходит в мире».

«Всем моим друзьям и людям, которые находятся в одном пространстве со мной: что, чёрт возьми, с вами не так? Вы молчите ради денег и бизнеса, что равнозначно тому, что происходит. Существует безумное количество непроверенных привилегий, и это мучительно. Это отвратительно», — обратилась певица к подписчикам своих социальных сетей.

Kehlani и Кайри Ирвинг встречались с 2016 года. Негативное внимание СМИ на расставании пары заставило певицу пережить госпитализацию и депрессию. Также бывшая возлюбленная Ирвинга признавалась, что является квиром и пансексуалкой.

Кайри Ирвинг вколотил эффектный аллей-уп в межсезонном матче: