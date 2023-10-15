Инсайдер ESPN: как минимум раз в неделю я просто лежу в постели и думаю о Гордоне Хэйворде

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Зак Лоу высказался по поводу лёгкого форварда «Шарлотт Хорнетс» Гордона Хэйворда, который принял участие в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лишь в 50 матчах.

«Как минимум раз в неделю я просто лежу в постели и думаю о Гордоне Хэйворде», — заявил Лоу во время своего подкаста.

Отметим, что с сезоне-2019/2020 33-летний баскетболист ни разу не отыгрывал более 52 матчей. Действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона-2023/2024, за который заработает $ 31,5 млн.

В ноябре 2020 года Хэйворд перешёл в «Шарлотт» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием «Бостон Селтикс». Согласно условиям четырёхлетнего контракта, Хэйворд за этот период заработает $ 120 млн.