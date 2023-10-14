Тренер «Лейкерс» оценил связку Лилларда и Адетокунбо

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм перед матчем с «Милуоки Бакс» поделился мнением о комплектовании состава команды соперников, в частности о новой связке Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо.

«Думаю, им было обидно потерять Джру [Холидэя], но, заполучив Дэмьена, они обеспечили себе хорошую связку [с Адетокунбо]. У них есть Крис [Миддлтон], Брук [Лопес] и другие ребята. Будет интересно посмотреть, как всё это сложится воедино, но, зная этих ребят, они приложат все усилия, чтобы гарантировать, что всё в порядке. Будет интересно посмотреть на них и противостоять им завтра», — приводит слова Хэма Lakers Nation.

Игра между «Лейкерс» и «Милуоки» состоится в ночь на 16 октября в 2:00 мск.