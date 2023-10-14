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Жагар, попавший в сборную лучших игроков ЧМ-2023, получил травму в матче чемпионата Литвы

Латвийский баскетболист Артур Жагар, выступающий на правах аренды в литовском баскетбольном клубе «Вулвз», получил травму в очередном матче чемпионата Литвы по баскетболу.

В заключительной четверти игры против «Литкабелиса» Жагар неудачно упал, выполняя проход под кольцо. Нога латвийского игрока подвернулась, и он упал на паркет. Впоследствии 23-летний игрок не смог продолжить игру, которая закончилась поражением его команды со счётом 108:105.

Травма Жагара в игре литовского чемпионата Фото: Официальный аккаунт Basket News в соцсети X (ранее Twitter)

Артур Жагар выступает за «Вулвз» на правах аренды, подписав трёхлетний контракт с турецким «Фенербахче» в прошедшее межсезонье.

Перспективный разыгрывающий вошёл во вторую сборную лучших игроков чемпионата мира по баскетболу — 2023. Вместе со сборной Латвии он занял пятое место на мировом первенстве.