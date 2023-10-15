«Атланта» смогла удержать преимущество в 18 очков и одолела «Пеликанс»

Сегодня, 15 октября, в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации между «Атлантой Хоукс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева победили со счётом 110:105.

«Атланта» создала отрыв в 18 очков в первой половине и смогла удержать преимущество, несмотря на напряжённую концовку, в которой отрыв команды из Джорджии сокращался до пяти очков.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Атланты» Оньека Оконгву. На его счету 18 очков, шесть подборов и два ассиста. Его партнёр по команде, звёздный разыгрывающий Трей Янг отметился 15 очками и пятью результативными передачами.

В составе «Пеликанс» стоит выделить форварда Зайона Уильямсона. В его активе 16 очков, два подбора и пять ассистов.